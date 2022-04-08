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Eda Taşpınar, aşık oldu
Sosyetik güzellerden Eda Taşpınar, sevgilisiyle dudak dudağa paylaştı.
- Haber Merkezi
- 08.04.2022 - 08:32
- Güncelleme : 08.04.2022 - 08:33
Sürekli tatilde olan Eda Taşpınar, son dönemde verdiği çıplak pozlarıyla gündem olmuş hatta Instagram uygulamasından uyarı almıştı.
Eda'nın yeni aşkı
Verdiği cesur tatil pozlarıyla tanınan Eda Taşpınar bu sefer aşkını ilan etti. Taşpınar yeni aşkıyla poz verdi.
Çıplak pozlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaşınca beğeni topladı.
Taşpınar, daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamıştı.