Eda Taşpınar: Para kazanmalıyım

Eda Taşpınar iç ısıtan pozları verdiği tatile gitmek için önce para kazanması gerektiğini söyledi.

Bronz teni ve cesur paylaşımlarıyla bilinen sosyetik güzel Eda Taşpınar, Türkiye'ye döndü.

YORUM GÖRMEK İSTEMİYOR

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Taşpınar, Yunanistanlı sevgilisi ve ilişkisiyle alakalı konuşmak istemedi. Sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafların yoruma kapalı olduğu üzerine Taşpınar "Dört yıldır paylaştığım fotoğrafları yorumları kapattım, olumsuz yorumlar aldığım için değil. Sosyal medyada çok fazla zaman harcanmak için” dedi.

"ÖNCE PARA SONRA POZ"

Yaptığı iddialı paylaşımlarıyla konuşulan Eda Taşpınar'ın tatile ara vermesi de merak konusu oldu. Her yaz 1,5 milyon lira harcayan Taşpınar "Şirket devam ediyor herkes gibi para kazanmaya çalışıyoruz. Pozlara ara verdim, önce para kazanmak lazım” dedi.