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    Eda Taşpınar'dan yapraklı paylaşım

    Cinsel organını yaprakla kapatan Eda Taşpınar, notuna tepki yağınca paylaşımı sildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 09:08
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    Eda Taşpınar'dan yapraklı paylaşım

    Sürekli tatilde olan hiç kış mevsimi yaşamayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Son olarak Instagram tarafından fotoğrafı sansürlenen Taşpınar bu sefer ki pozu ve yorumuyla hayranlarından büyük tepki gördü.

    NOTU TEPKİ ALDI

    Eda Taşpınar göğüslerini ve cinsel organını büyük yapraklarla kapatıp paylaşımına “Bir Zamanlar Adem ve Havva” notuyla paylaştı.

    Tepkilerden korkan Taşpınar, fotoğrafı hemen kaldırdı.

    Eda Taşpınar dan yapraklı paylaşım #1

    Eda Taşpınar dan yapraklı paylaşım #2

    Eda Taşpınar dan yapraklı paylaşım #3

    Eda Taşpınar dan yapraklı paylaşım #4


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