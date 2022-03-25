Eda Taşpınar'dan yapraklı paylaşım

Cinsel organını yaprakla kapatan Eda Taşpınar, notuna tepki yağınca paylaşımı sildi.

Sürekli tatilde olan hiç kış mevsimi yaşamayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Instagram tarafından fotoğrafı sansürlenen Taşpınar bu sefer ki pozu ve yorumuyla hayranlarından büyük tepki gördü.

NOTU TEPKİ ALDI

Eda Taşpınar göğüslerini ve cinsel organını büyük yapraklarla kapatıp paylaşımına “Bir Zamanlar Adem ve Havva” notuyla paylaştı.

Tepkilerden korkan Taşpınar, fotoğrafı hemen kaldırdı.