Edis: Birbirimize ihitiyacımız var

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkilemişti.
Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen afetten sonra ünlü isimler ilk günden beri destek vermişti. O isimlerden biri de şarkıcı Edis'ti.
Sosyal medya hesabından depremzedeler için yardım çağrısında bulunan Edis'ten yeni bir paylaşım geldi.
"Yakında görüşürüz"
Edis, yayınladığı mesajında takipçilerine şu sözlerle seslendi:
Birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Müzikle birbirimizin duygularına dokunmayı çok özledim. Sizi çok özledim. Yakında görüşüyoruz.