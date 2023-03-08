Edis: Birbirimize ihitiyacımız var Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için 400 bin TL bağışta bulunan Edis Görgülü, takipçilerine seslendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkilemişti.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen afetten sonra ünlü isimler ilk günden beri destek vermişti. O isimlerden biri de şarkıcı Edis'ti.

Sosyal medya hesabından depremzedeler için yardım çağrısında bulunan Edis'ten yeni bir paylaşım geldi.

"Yakında görüşürüz"

Edis, yayınladığı mesajında takipçilerine şu sözlerle seslendi: