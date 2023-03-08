Edis: Birbirimize ihitiyacımız var

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkilemişti.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen afetten sonra ünlü isimler ilk günden beri destek vermişti. O isimlerden biri de şarkıcı Edis'ti.

Sosyal medya hesabından depremzedeler için yardım çağrısında bulunan Edis'ten yeni bir paylaşım geldi. 

"Yakında görüşürüz"

Edis, yayınladığı mesajında takipçilerine şu sözlerle seslendi:

Birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Müzikle birbirimizin duygularına dokunmayı çok özledim. Sizi çok özledim. Yakında görüşüyoruz.

Edis: Birbirimize ihitiyacımız var
Edis: Birbirimize ihitiyacımız var