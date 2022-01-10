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Edis, hayalini açıkladı
Ünlü şarkıcı Edis, amacının dünya starı olmak değil dünya müziğine girmek olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 07:17
Geçtiğimiz haftalarda "siyasete katılmak istiyorum" açıklamaları ile çok konuşlan sanatçı, şimdide Hande Yener'in "Megastar Tarkan'ın yerini aldı" sözleriyle anılıyor.
Yener'in sözlerine Edis'ten cevap geldi. Polemiklere girmek istemediğini söyleyen şarkıcı, hayalini açıkladı:
"ÇOK YORULDUM"
“Bu sene çok yoruldum, tatil hakkımdı. Şimdi ise stüdyo vakti. 1 ay sonra yabancı şarkım çıkar.
İnşallah dünya starı olurum. Amacım dünya starı olmak değil aslında, dünya müziğine girmek. Bunun için 2-3 yıldır çabalıyorum.”