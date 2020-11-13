Efecan Şenolsun: Alkollüydüm

Ünlü oyuncu Efecan Şenolsun'un cinsel saldırı davasında, tanıklar dinlendi.

Bir dönem internette yayınlanan 'Yaşamayanlar' adlı dizinin setinde rol arkadaşı Elit İşcan’a 'cinsel saldırı' ve 'hakaret'te bulunduğu iddia edilen Efecan Şenolsun'un, 17 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Efecan Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'hakaret' iddiasıyla Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın, dördüncü duruşmasında tanıklar dinlendi.

"YAŞADIKLARINI BİZE ANLATTI"

Tanık Yeşim Girgin, ifadesinde, "Haziran 2018’de Oyuncular Sendikası’nda genel koordinatör olarak çalışıyordum. Elit telefonda yaşadıklarını anlattı. Biz kendisine avukat desteği verebileceğimizi söyledik.

"EFECAN BEY'LE DE GÖRÜŞTÜK"

"Oyuncular Sendikası olarak Efecan Bey’le de görüştük. Kendisi olay sırasında alkollü olduğunu kabul etti. Temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Duruşma, 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi.