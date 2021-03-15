Elçin Sangu, evden çıkmıyor

Güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni bir projede yer alana kadar evden çıkmama kararı aldı.

“Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, artık evden çıkmıyor. En son Ezel Akay’ın “9 Kere Leyla” filminde rol alan Sangu, yeni bir projeye kadar kendini eve kapatmaya karar verdi.

SOSYAL DETOKS

Yüzünün eskimesini istemeyen güzel oyuncu, şu sıralar evinde bol bol senaryo okuyor. Sangu, bu dönemi sosyal detoks olarak değerlendiriyor.

Sangu, 7.7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından da ara sıra fotoğraf paylaşıyor.