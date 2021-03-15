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Elçin Sangu, evden çıkmıyor
Güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni bir projede yer alana kadar evden çıkmama kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 08:52
- Güncelleme : 15.03.2021 - 09:15
“Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, artık evden çıkmıyor. En son Ezel Akay’ın “9 Kere Leyla” filminde rol alan Sangu, yeni bir projeye kadar kendini eve kapatmaya karar verdi.
SOSYAL DETOKS
Yüzünün eskimesini istemeyen güzel oyuncu, şu sıralar evinde bol bol senaryo okuyor. Sangu, bu dönemi sosyal detoks olarak değerlendiriyor.
Sangu, 7.7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından da ara sıra fotoğraf paylaşıyor.