Elif Perinçek'i Nevzat Aydın okutacak

Nevzat Aydın enkazdan 65. saatte çıkarılan Elif Perinçek'in eğitim masraflarını üstlendi.

İzmir depreminde, annesi ve üç kardeşinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ çıkarılarak Türkiye'yi umutlandıran 3 yaşındaki Elif Perinçek'in eğitim masraflarını ünlü girişimci Nevzat Aydın karşılayacak.

"SAÇMA SAPAN TEPKİLERE HAZIRLIKYIM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın "Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın... Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" yazdı.

Aydın'ın bu çağrısına hemen cevap geldi. Ünlü girişimci gelişmeyi bu sözlerle duyurdu: "İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız."