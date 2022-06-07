Elizabeth Hurley'nin Kraliçe Elizabeth paylaşımı

Yaşına rağmen kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Elizabeth Hurley, Karayipler'de İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i andı.

56 yaşındaki İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılını Karayipler tatilindeki pozlarıyla kutladı.

"Ne alaka" dediler

Hurley, İngiliz bayrağı desenli şişme yatağını denize atarak çektirdiği kareleri paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafları ‘tuhaf’ ve ‘anlamsız’ bulundu.

Elizabeth Hurley'i, plaj giyim markasının reklamını yapmak için Kraliçe’yi kullanmakla suçlayanlar da oldu.