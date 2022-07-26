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    Elon Musk, Sergey Brin’in eşiyle yattı iddiası

    Dünyanın en zengini Elon Musk’ın, en zengin 9’uncu kişi Sergey Brin’in eşi ile aşk yaşadığı iddiası konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:21
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    Elon Musk, Sergey Brin’in eşiyle yattı iddiası

    Amerikan ekonomi gazetesi Wall Street Journalbomba bir iddia ortaya attı.

    Buna göre; 253.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi Elon Musk (51), Google’ın kurucularından ve 89.9 milyar dolarlık servetiyle en zengin 9’uncu kişi olan Sergey Brin’in boşanma aşamasındaki eşi Nicole Shanahan ile yasak aşk yaşamıştı.

    Eşiyle birlikte oldu

    Haberde; ikilinin Aralık 2021’de aşk yaşadığı, bu durumu öğrenen Sergey Brin’in 4 yıllık eşi ve kızının annesine Ocak 2022’de boşanma davası açtığı öne sürülüyordu. O tarihlerde Elon Musk, sevgilisi Grimes’tan yeni ayrılmıştı.

    Elon Musk, Sergey Brin’in eşiyle yattı iddiası #1

    Ortağa ihanet

    Ayrıca Sergey Brin’in, Elon Musk’ın şirketlerindeki tüm yatırımlarını aynı tarihlerde geri çektiği belirtiliyordu. Haberde, olayın ortaya çıkmasının ardından Elon Musk’ın Sergey Brin’den af dilediği de öne sürüldü.

    Sergey Brin ve Nicole Shanahan konu hakkında açıklama yapmazken Elon Musk, “Tamamen saçmalık.” diyerek iddiaları reddetti.

    Elon Musk, Twitter’dan “Sergey ile ben arkadaşız ve dün gece birlikte bir partideydik! Nicole’ü 3 yılda sadece 2 kez gördüm, 2’si de çevremde birçok insanla birlikte.” açıklaması yaptı. Sonra da “Yıllardır seks yapmadım.” diye esprili bir tweet paylaştı.

    Elon Musk, Sergey Brin’in eşiyle yattı iddiası #2


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