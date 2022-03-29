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    Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi

    Geçtiğimiz şubat ayında anne olan ünlü Victoria's Secret modeli Elsa Hosk, Oscar'ın ardından gerçekleşen after partide göz kamaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 07:53
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    Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi

    Oscar Ödülleri dağıtılırken, Elton John AIDS Vakfı bu yıl da davet düzenledi. Efsanevi İngiliz müzisyen Elton John'un Oscar davetinde her yıl olduğu gibi birçok ünlü isim katıldı.

    33 yaşındaki model Elsa Hosk, gergin karın kaslarını ortaya çıkaran iki ince parça battan oluşan elbisesiyle formunu gözler önüne serdi.

    GÖZLER DUMANLI

    Göğüsleri ince bir bantla kapatan Hosk, yerlere uzanan eteği kuğuya benzetildi.

    Sarı saçlarını dağınık topuz yapan eski Victoria's Secret meleği, doğal güzelliğini dumanlı bir kedi gözü makyajıyla vurguladı.

    Bebeğini emzirirken yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hosk, eleştirilere, "Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var" karşılığını vermişti.

    Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi #1

    Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi #2

    Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi #3

    Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi #4

    Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi #5

    Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi #6

    Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi #7


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