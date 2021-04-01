Elsa Hosk: Göğüsler, biz çocuklarımızı besleyelim diye var

Elsa Hosk: Göğüsler, biz çocuklarımızı besleyelim diye var

Emzirme pozları çok konuşulan Elsa Hosk'tan tepkilere yanıt geldi.

Yaklaşık altı yıldan bu yana aşk yaşayan Elsa Hosk-Tom Daly çifti, şubat ayında Tuuli adını verdikleri kızlarını kucaklarına almış ve ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Hosk'un kızını emzirirken verdiği pozlar çok konuşuldu.

Ünlü model, kızını beslerken çekildiği kareleri paylaştıktan sonra kendisine özellikle erkek takipçilerinden çok fazla direkt mesaj geldiğini anlattı.

"ERKEK TAKİPÇİLERİM RAHATSIZ OLMUŞ"

İşe giderken arabanın içinde bebeği ile verdiği pozları yayınlayan 32 yaşındaki İsveçli model, "Bazı erkek takipçilerimin, bu fotoğraflardan rahatsız olması ilginç" diye yazdı.

Elsa Hosk, daha sonra sözlerine "Neden en doğal bir eylem sizin için rahatsız edici? Göğüsler, biz çocuklarımızı besleyelim diye var" şeklinde devam etti.

DOĞUMU ANLATMIŞTI

Hosk, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir makalede doğum deneyimini anlatmıştı. Ünlü model, birçok ünlü ismin aksine, "Hayatımın en acılı, en korkulu ve en karanlık anlarıydı. Korku filminden güneşli bir rüyaya uyanmak gibiydi" ifadelerini kullanmıştı.