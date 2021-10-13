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    Emel Sayın, 10 konser için 5 milyon istedi

    75. yaşına özel 10 konser vermeye hazırlanan Emel Sayın, 5 milyona el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 16:58
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    Emel Sayın, 10 konser için 5 milyon istedi

    Koronavirüs pandemisi dolayısıyla uzun zamandır gelen bütün teklifleri reddeden Türk sanat müziğinin güçlü sesi Emel Sayın, yeni bir anlaşmaya imza attı.

    10 KONSERE 5 MİLYON TL

    Hayranlarından çok fazla uzak kalmak istemeyerek sahneye çıkma kararı alan 75 yaşındaki Sayın, yurt dışı ve yurt içi olmak üzere toplam 10 konser için 5 milyon TL'ye imza attı.

    KİTABI GELİYOR

    Öte yandan, uzun zamandır hayatını kaleme alan Sayın, yakın zamanda kitabının da raflardaki yerini alacağının müjdesini verdi. Sayın, bir röportajında Tarık Akan'a dair bilinmeyenleri kitabında anlatacağını açıklamıştı.

    Emel Sayın, 10 konser için 5 milyon istedi #1

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