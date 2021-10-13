Emel Sayın, 10 konser için 5 milyon istedi

Emel Sayın, 10 konser için 5 milyon istedi

75. yaşına özel 10 konser vermeye hazırlanan Emel Sayın, 5 milyona el sıkıştı.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla uzun zamandır gelen bütün teklifleri reddeden Türk sanat müziğinin güçlü sesi Emel Sayın, yeni bir anlaşmaya imza attı.

10 KONSERE 5 MİLYON TL

Hayranlarından çok fazla uzak kalmak istemeyerek sahneye çıkma kararı alan 75 yaşındaki Sayın, yurt dışı ve yurt içi olmak üzere toplam 10 konser için 5 milyon TL'ye imza attı.

KİTABI GELİYOR

Öte yandan, uzun zamandır hayatını kaleme alan Sayın, yakın zamanda kitabının da raflardaki yerini alacağının müjdesini verdi. Sayın, bir röportajında Tarık Akan'a dair bilinmeyenleri kitabında anlatacağını açıklamıştı.