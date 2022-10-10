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    Emel Sayın: Botoks yaptırıyorum

    Şarkıcı ve oyuncu Emel Sayın, estetiğe karşı olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 12:37
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    Emel Sayın: Botoks yaptırıyorum

    Yeşilçam’ın Mavi Boncuk’u Emel Sayın, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

    Türk Sanat Müziği'nin efsane sesi, "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı.

    "Nazara çok inanırım"

    "Nazara çok inanırım. İtiraf ediyorum botoks yaptırıyorum. Başka birşey yaptıramıyorum, korkuyorum. Hatta bir gün tam kararımı verdim, doktordan randevu alıp gittim. Doktor yapacaklarını anlattıktan sonra arkama bakmadan kaçtım. Sonra doktorumu arayıp özür diledim."

    Emel Sayın: Botoks yaptırıyorum #1

    Emel Sayın: Botoks yaptırıyorum #2


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