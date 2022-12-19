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    Emily Ratajkowsk makyaj modasına yön veriyor

    Kendisini kadın hakları aktivisti olarak tanımlayan ABD'li model Emily Ratajkowski, makyaj modasına da yön vermeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:47
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    Emily Ratajkowsk makyaj modasına yön veriyor

    4 yıllık kocası Sebastian Bear McClard'dan ihanet yüzünden temmuzda ayrılan ABD'li manken Emily Ratajkowski, zor günleri geride bıraktı.

    En son yaptığı açıklamada, 'Terk edilme korkusu' ile başa çıkmak için uzun süredir terapi gördüğünü söyleyen dünyaca ünlü model, modaya yön vermeye devam ediyor.

    Emily Ratajkowsk makyaj modasına yön veriyor #1

    Makyaj modası

    Emily Ratajkowski, bu kez, üşümekten şişmiş yüz makyajı modası başlattı.

    Ratajkowski, yanakların üşümekten pembeleştiği, dudakların şişip kızardığı, yüzün kardan hafif bronzlaştığı görüntüyü oluşturmak için makyaj tüyolarını kullanıyor.

    Emily Ratajkowsk makyaj modasına yön veriyor #2

    Emily Ratajkowsk makyaj modasına yön veriyor #3

    Emily Ratajkowsk makyaj modasına yön veriyor #4


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