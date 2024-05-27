Emily Ratajkowski, F1 Grand Prix'te! Ceketinin önünü açıp poz verdi Her seçimiyle adından söz ettiren Emily Ratajkowski, Monako'daki F1 Grand Prix'sine katıldı. Güzel oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Eşi Sebastian Bear-McClard'ı ihanet gerekçesiyle terk eden dünyaca ünlü isim Emily Ratajkowski (Emrata), Monako'daki Grand Prix'ye katılırken giydiği kıyafetle yine adından söz ettirdi.

Her zaman dekolteli kıyafetler tercih eden Emrata, göğüslerini sergilemeyi ihmal etmedi.

Düğmelerini açık bıraktı

Formula 1 ruhuna uygun olarak, üst kısmına siyah beyaz deri bir yarış ceketi giyen model, göğüs dekoltesini sergilemek için düğmelerini açık bıraktı.

Kırmızı dikişli bir pantolon ile kombin yapan güzel model, fiziğini sergilemekten çekinmedi.

Sivri gri topuklu ayakkabı tercih etti

Ceketinin altına giydiği bikinisiyle tüm gözleri üzerine çeken Emrata, modaya uygun görünümünü sivri gri topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.