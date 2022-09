Emily Ratajkowski'den küvetli paylaşım

Kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle oyuncu Sebastian Bear McClard'dan boşanacağı ileri sürülen Emily Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo Bear ile küvette çekilen fotoğrafını paylaştı.

2018'de nikah masasına oturduğu aktör Sebastian Bear McClard'dan boşanacağı konuşulan Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, bu kez farklı bir pozu ile gündemde.

Emily Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo Bear ile küvette çekilen fotoğrafını yayınladı.

"Hayatımın aşkı"

1.5 yaşındaki oğluyla verdiği poza, "Love of My Life" (Hayatımın aşkı) ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmayı not olarak düştü.

Takipçiler ikiye bölündü

Ratajkowski ile Sylvester'ın fotoğrafına binlerce kişi de yorumlarıyla kayıtsız kalmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise anne ile oğlunun küvette çıplak halde görüldükleri pozdan hoşlanmadı.

Bazı takipçileri de Emily Ratajkowski'nin ilgi ve dikkat çekmek için küçük bebeğini kullandığı öne sürüldü.

Anne ile oğul arasındaki bu anların özel kalması gerektiği yorumları yapıldı.