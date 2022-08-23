Emine Ün, koronavirüs sebebiyle kaybettiği annesi Müzeyyen Bolverdi'yi ölüm yıl dönümünde andı.

Geçtiğimiz yıl kendisinin ve annesi Müzeyyen Bolverdi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Emine Ün, ardından annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söylemişti.

Kendi tedavisinin ise hastanede sürdüğünü söyleyen Ün, kısa bir süre sonra annesini kaybettiğini duyurmuştu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok." ifadelerini kullanmıştı.

"Seni çok seviyorum"

Ün, Müzeyyen Bolverdi'yi ölüm yıl dönümünde andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emine Ün, "Bugünün geldiğine inanamıyorum. Bir yıl… Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün... Benim biricik, güzel annem, tatlı anılarımız tek tesellim... Sözlerim bitti, duygularım devam… Seni çok seviyorum." diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.