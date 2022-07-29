Emine Ün tatilde

Oyuncu Emine Ün fit haliyle gençlere taş çıkarttı.

Merhum sanatçı İbrahim Erkal ile birlikte rol aldığı 'Canısı' projesi ile hafızalarda yer eden Emine Ün, ekranlardan uzak kaldı.

Ün, en son 2002 yılında 'Bayanlar Baylar' adlı komedi dizisi ile TV'de yer almıştı.

Emine Ün, son dönemde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi.

"Kısa ama mutlulukla geçti"

Deniz sezonunu açan oyuncu, "Çok kısa gün çok büyük mutlulukla geçti." notunu düştüğü mayolu paylaşımı ve yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çekti.