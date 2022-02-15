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    Eminem hayranı genç kadın rekorlar kitabına girdi

    36 yaşındaki Nikki Patterson’ın rapçi Eminem'e olan tutkusu, onu Guinness Rekorlar Kitabı’na soktu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 07:10
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 07:26
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    Eminem hayranı genç kadın rekorlar kitabına girdi

    Dünyaca ünlü şarkı Eminem'e hayran olan İskoç Nikki Patterson adındaki kadın vüücudunun her yerine dövme yaptırdı.

    REKOR KIRDI

    Vücudunda Eminem ile alakalı 31 adet dövme bulunan 36 yaşındaki kadın, ‘vücudunda bir şarkıcıya ait en çok dövme bulunan kişi’ rekorunu kırdı.

    Nikki Patterson, dövmelere 19 bin dolar (256 bin lira) harcadı.

    Eminem hayranı genç kadın rekorlar kitabına girdi #1

    Eminem hayranı genç kadın rekorlar kitabına girdi #2

    Eminem hayranı genç kadın rekorlar kitabına girdi #3


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