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    Emre Aydın: Zengin değil görgüsüzsünüz

    Ünlü şarkıcı Emre Aydın'ın sosyal medya hesaplarından business uçak biletini görüntüleri paylaşanlara seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 15:25
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    Emre Aydın: Zengin değil görgüsüzsünüz

    Emre Aydın, business uçak biletlerini sosyal medya hesabından paylaşanlara tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, bu durumu "görgüsüzlük" olarak nitelendirdiğini ifade etti.

    İşte Emre Aydın'ın o paylaşımı:

    "Zengin değilsiniz"

    "Business uçak biletini göstermek için binbir çabayla çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasına aldırdığınızı, sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun."

    "Çizgi film izlemeye devam"

    Emre Aydın, ardından, "Bu konu başlığıyla ilgili atarımı da yaptığıma göre çizgi film izlemeye devam edebilirim. İyi günler..." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

    Emre Aydın: Zengin değil görgüsüzsünüz #1

    Emre Aydın: Zengin değil görgüsüzsünüz #2


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