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    Emre Belözoğlu, 3 milyon TL'lik aracıyal Etiler'de

    Aktif futbol hayatını sonlandıran Emre Belözoğlu, Etiler’de objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 11:16
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    Emre Belözoğlu, 3 milyon TL'lik aracıyal Etiler'de

    Eski futbolcu Emre Belözoğlu, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    3 MİLYONLUK ARABA

    Çıkışta Fenerbahçe maskesi ile objektiflere poz veren 39 yaşındaki eski futbolcunun 3 milyon TL değerindeki Audi RS6 marka aracı dikkat çekti.

    OTOMOBİL TUTKUNU

    Otomobil tutkunu olduğu bilinen Belözoğlu’nun garajında; 3 milyon TL değerinde Mercedes G63 marka bir cipi, 4 milyon TL değerinde Bmw M8 marka spor aracı ve 1 milyon TL değerinde Bmw X5 marka bir cipi daha bulunuyor.

    Emre Belözoğlu, 3 milyon TL lik aracıyal Etiler de #1

    Emre Belözoğlu, 3 milyon TL lik aracıyal Etiler de #2

    Emre Belözoğlu, 3 milyon TL lik aracıyal Etiler de #3

    Emre Belözoğlu, 3 milyon TL lik aracıyal Etiler de #4

    Emre Belözoğlu, 3 milyon TL lik aracıyal Etiler de #5

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