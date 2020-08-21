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- Emre Belözoğlu, 3 milyon TL'lik aracıyal Etiler'de
Emre Belözoğlu, 3 milyon TL'lik aracıyal Etiler'de
Aktif futbol hayatını sonlandıran Emre Belözoğlu, Etiler’de objektiflere takıldı.
- Haber Merkezi
- 21.08.2020 - 11:16
Eski futbolcu Emre Belözoğlu, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
3 MİLYONLUK ARABA
Çıkışta Fenerbahçe maskesi ile objektiflere poz veren 39 yaşındaki eski futbolcunun 3 milyon TL değerindeki Audi RS6 marka aracı dikkat çekti.
OTOMOBİL TUTKUNU
Otomobil tutkunu olduğu bilinen Belözoğlu’nun garajında; 3 milyon TL değerinde Mercedes G63 marka bir cipi, 4 milyon TL değerinde Bmw M8 marka spor aracı ve 1 milyon TL değerinde Bmw X5 marka bir cipi daha bulunuyor.