Emre Belözoğlu, 3 milyon TL'lik aracıyal Etiler'de

Aktif futbol hayatını sonlandıran Emre Belözoğlu, Etiler’de objektiflere takıldı.

Eski futbolcu Emre Belözoğlu, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

3 MİLYONLUK ARABA

Çıkışta Fenerbahçe maskesi ile objektiflere poz veren 39 yaşındaki eski futbolcunun 3 milyon TL değerindeki Audi RS6 marka aracı dikkat çekti.

OTOMOBİL TUTKUNU

Otomobil tutkunu olduğu bilinen Belözoğlu’nun garajında; 3 milyon TL değerinde Mercedes G63 marka bir cipi, 4 milyon TL değerinde Bmw M8 marka spor aracı ve 1 milyon TL değerinde Bmw X5 marka bir cipi daha bulunuyor.