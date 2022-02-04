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- Emre Karayel'den babaya son görev
Emre Karayel'den babaya son görev
Başarılı oyuncu Emre Karayel, babasını son yolculuğuna uğurlandı
- Haber Merkezi
- 04.02.2022 - 08:26
Ünlü oyuncu Emre Karayel’in vefat eden 88 yaşındaki babası Öcal Karayel'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Öcal Karayel’in cenazesi merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığına getirildi. Burada Karayel'in tabutunun üstüne Fenerbahçe atkısı konuldu.
Karayel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
"TORUNUNU GÖSTERDİK"
Babasının torununu gördüğünü söyleyen Karayel, "Babam 88 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Torununu bekliyordu. Yoğun bakımda fenalaşmıştı. Sonra gözlerini açtı. Torununu gösterdik. Onu gördü. Bugün mübarek gün, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Özleyeceğiz” dedi.