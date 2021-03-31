Enes Batur, video yükleyemiyor

Enes Batur, 'Topluluk Kuralları' ihtarları gerekçesiyle YouTube'dan ceza aldı.

Yıllardır yayınladığı videolarla YouTube'da 15 milyon aboneye ulaşan Enes Batur, aldığı cezayla büyük şaşkınlık yaşadı. YouTube'a video yüklemesi yasaklanan 22 yaşındaki fenomen, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bu karara isyan etti.

Batur, 'Topluluk Kuralları ihtarları nedeniyle şu anda video yükleyemezsiniz" uyarısını aldı.

"5 YIL ÖNCEKİ VİDEO"

Duruma Instagram hesabından isyan eden fenomen, "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. Beş yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım, dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı

Aracının içinde çektiği bir selfie'yi de takipçileriyle paylaşan Enes Batur, "Moralim bozukken story falan atasım gelmiyor hiç." mesajını yazdı.