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    Engelsiz Yaşam Derneği, Gülşen'e dava açıyor

    Ödül törenine tekerlekli sandalyede katılan Gülşen, "engelli bireyleri rencide ettiği" gerekçesi ile şikayet edildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 16:51
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    Engelsiz Yaşam Derneği, Gülşen'e dava açıyor

    Son günlerin en çok polemik yaratan şarkıcısı Gülşen, yine gündemde...

    Geçtiğimiz akşam katıldığı bir ödül töreninde sahne alanına tekerlekli sandalye ile gitti.

    O anları Instagram hesabından yayınlayan Gülşen, Bülent Ersoy'u anarak "Otriş giyip Bülent Ersoy'dan neyim eksik demez mi?" notunu yazdı.

    Gülşen'i Ersoy'dan destek alan paylaşımı engelli vatandaşları ve ailelerini rahatsız etti.

    Hukuki süreç başlıyor

    Gülşen'in görüntülerinin ardından YouTube kanalında yayınlanan Al Sana Haber programına telefonla bağlanan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Edip Önder konu ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

    Gülşen'den Bülent Ersoy göndermesi VİDEO

    "Engelli kardeşlerimizi yaraladı"

    Görüntülerle ilgili konuşan Önder, "Bülent Hanım'ın rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanması gayet insani bir durum. Ancak Gülşen' in bu davranışı takındığı bu tavır, engelli kardeşlerimizi rencide eden bir durum ve engelli kardeşlerimizi son derece yaralamıştır. Bunu vakıf yönetimindeki arkadaşlarla, Tayyar Bey de vakıfta hep birlikte değerlendireceğiz. Sonuçta biz toplumda önünde engel olan herkes adına bir şeyler yapmaya ve kamu yararı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizi rencide eden bu duruma karşı da hukuki bir yola girebilir miyiz vakıf olarak değerlendirip yola çıkabiliriz" dedi.

    Engelsiz Yaşam Derneği, Gülşen e dava açıyor #1

    Engelsiz Yaşam Derneği, Gülşen e dava açıyor #2

    Engelsiz Yaşam Derneği, Gülşen e dava açıyor #3


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