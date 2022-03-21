Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian tarafından yılın "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Pakistan asıllı İngiliz vatandaşlarınca TRT'de 2014-2019'da yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan için başkent Londra'daki The Royal Regency Salonu'nda onur yemeği düzenlendi.

LORDLAR KAMARASI ÜYELERİ DE KATILDI

Programa, İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının üyeleri Qurban Hussain ve Wajid Khan, Muhalefetteki İşçi Partisinin gölge Adalet Bakanı Imran Hussain, Avrupa Parlamentosu eski üyesi Sajjad Karim ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da katıldı.

ENGİN ALTAN'A "EN İYİ ERKEK OYUNCU" ÖDÜLÜ

İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian dergisi Düzyatan'a, "en iyi erkek oyuncu" ödülü verdi.

KEMAL TEKDEN'E "EN İYİ YAPIMCI" ÖDÜLÜ

Dizinin yapımcısı Kemal Tekden "en iyi yapımcı" ödülüne layık görülürken, ödülü kızı Nurbanu Tekden aldı.

Öte yandan, yapımcı Ümit Sönmez'in sahibi olduğu RGB Medya-Yapım'a da "organizasyon" ödülü verildi.

İNGİLİZ PARLAMENTOSU'NA DAVET EDİLDİ

Ödül töreninin ardından konuşan Düzyatan, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten çok keyifliydi. Güzel bir organizasyon hazırlamışlar." ifadesini kullandı.

Düzyatan, davet üzerine Lordlar Kamarasını ve İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasını ziyaret edeceğini, bu davetin kendisi için onur verici olduğunu söyledi.

"TARİHİ YAPIMLARA ARA VEREBİLİRİM"

Ödül töreni öncesinde kaldığı otelde açıklamada bulunan Düzyatan, TRT'de Oruç Reis karakteriyle oynadığı "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisine ve yeni film projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzyatan, "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde farklı, denizle iç içe bir karakteri oynadığını ve bundan keyif aldığını, dizilerde uzun yıllar tarihi karakterleri canlandırdığını ancak gündelik hayattan karakterleri oynamayı özlediğini ve tarihi yapımlara ara verebileceğini kaydetti.

Uluslararası bir sinema filmi projesi üzerinde çalıştığını aktaran Düzyatan, "Aynı zamanda sahibi olduğum yapım şirketiyle yeni projeler geliştiriyoruz. Bir yandan dışarıdan gelen projeleri de değerlendiriyoruz. Çok yakın zamanda bir proje hazırlığını söylemek için erken ama bir iki ay içerisinde açıklayacağımız yeni projelerimiz var." diye konuştu.