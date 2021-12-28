Enis Arıkan'dan Cana paylaşımı

Kendisiyle ve rol arkadaşı Hande Ataizi ile ilgili yapılan bir yorumu paylaşan Enis Arıkan, sosyal medyada gündem oldu.

'Camdaki Kız'da 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan da ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Evinde karantinada olan Arıkan, Instagram hesabından bir takipçisinin canlandırdığı karakter üzerinden yaptığı yorumu çok beğendi ve sayfasında yayınladı.

"KÖTÜYE BİR ŞEY OLMUYOR"

Ünlü oyuncunun paylaştığı yorumda, takipçisi; "Enis Arıkan'ın Muzo rolüyle herkesle mesafeliyken ikinci kez korona olması ve Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp hiç korona olmaması. Gerçekten kötüye hiçbir şey olmuyor. Korona bile." ifadelerini kullanmıştı.

"HAKLI İSYAN"

Enis Arıkan ise hayranının bu tweet'ine "Duyduğum en haklı isyan." yanıtını verdi.