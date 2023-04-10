Ercan Saatçi ve Hakan Altun Hüsnü Şenlendirici'yi ziyaret etti Kansere yakalan Hüsnü Şenlendirici'yi Ercan Saatçi ve Hakan Altun ziyarette bulundu.

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Hakan Altun ve Sibel Can ile Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. İki çocuk babası Şenlendirici'nin, bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Hüsnü Şenlendirici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık durumum gayet iyi"

"Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim.. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım Sevgiyle kalın..."

Hüsnü Şenlendirici'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Kanser tedavisi gören ünlü müzisyeni yakın dostları yalnız bırakmadı.

Hüsnü Şenlendirici'nin yakın arkadaşı olan Hakan Altun arkadaşını hastanede ziyarete gitti ve yaptığı paylaşımda Şenlendirici'nin durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Dua edin"

"Değerli kardeşim müzik yoldaşım sevgili Hüsnü Şenlendirici ufak bir operasyon geçirmiştir. Şimdi sağlık durumu çok iyi Allaha şükürler olsun. Bu süreçte bizi arayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Sevgili kardeşim Hüsnü’ye Allahtan acil şifalar dilerim, dualarınızı eksik etmeyin."

Ercan Saatçi de hastanedeki görüntüsünü; "Kardeşimiz gayet iyi, hızla iyileşiyor çok şükür" notuyla paylaştı.