Erdal Tosun'u arkadaşları unutmadı

Dostları 5. ölüm yıl dönümünde Erdal Tosun için paylaşımlar yaptı.

2016 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Erdal Tosun, ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

Sanatçının dostları, Erdal Tosun anısına sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Oyuncu Reha Özcan, Erdal Tosun ile fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı.

"ANMADIĞIM GÜN YOK"

Özcan, fotoğrafın altına "Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti… Geriye komik bir sızı kaldı, bir de, 'iyi ki yaşamışız a… k…' diyerek gülümseyen bir hatıra… Anmadığım gün yok hala…." notunu düştü.

Erdal Tosun ile samimiyeti bilinen Yılmaz Erdoğan, "Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz..." mesajını yayınladı.

Işın Karaca "Mekanın cennet olsun Erdal…" notunu paylaşırken, Armağan Çağlayan 'Kafa' dergisinin görselini takipçileri ile paylaştı.

30 Kasım 2016'da kontrolden çıkan araç, kaldırıma çarptıktan sonra Sarıyer'den Levent istikametine giden sanatçı 53 yaşındaki Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin üstüne düşmüştü.