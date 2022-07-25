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    Erdoğan'dan Ebru Gündeş'e taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şarkıcı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle bağ sağlığı diledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 11:14
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    Erdoğan'dan Ebru Gündeş'e taziye telefonu

    Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin koronovirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Bilgin'in cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

    Erdoğan aradı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

    Erdoğan dan Ebru Gündeş e taziye telefonu #1

    Erdoğan dan Ebru Gündeş e taziye telefonu #2


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