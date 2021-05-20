Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Erol Keskin'in naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

2013’te 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne layık görülen Keskin için düzenlenen törene Erol Keskin’in eşi Suna Keskin kardeşi Cengiz Keskin, sanatçı dostları ve öğrencileri katıldı.

Törende Keskin’in Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye çıkartıldı. Ardından sahneye çıkanlar Keskin’i anlattı.

"HAYATIMIN EN ZOR RÖLÜNÜ OYNADIM"

Eşi Suna Keskin “Erol Keskin, Türk Tiyatrosu’nun ahlakıydı. Benim 60 yıllık eşim, arkadaşım, hocamdı. İnanın çok acı, çok kıymetliydi, çok değerliydi bunu sadece ben söylemiyorum. Son on yıldır ne yazık ki çok rahatsızdı. 10 yıldır ben, çok önemli çok değerli bir aktörle hayatımın en zor ama en güzel rolünü oynadım” dedi.