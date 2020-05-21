Ersin Korkut: Mess’in anısını bu minikle yaşatacağım

Ersın Korkut, sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Survivor'a sakatlığı nedeniyle veda eden Ersin Korkut, köpeğinin öldüğünü öğrenince yıkılmıştı.

YENİ KÖPEK ALDILAR

Arkadaşları, Ersin Korkut'u biraz olsun teselli edebilmek için Mess ile aynı cins bir yavru köpek hediye etmişti. Sosyal medya hesabından yavru köpeğinin fotoğrafını paylaşan Korkut, isim konusunda takipçilerinden yardım istedi.

İşte Ersin Korkut'un paylaşımı:

"TEŞEKKÜRLER"

"Başta Acun abi ve Acun Medya çalışanlarına teşekkür ederim. Ben üzülmeyeyim diye oğlum Mess’in ölümünü yarışmada kaldığım süre boyunca benden saklamışlar. Elbette duyunca çok üzüldüm. Ama Mess çok güzel bir 12 sene yaşadı. Yaşlıydı ve ömrü maalesef bu kadarmış.

"YENİ DOSTUMUN ADI NE OLSUN"

Arkadaşlarım bana sürpriz yapıp bu minik yavruyu sahiplenmişler. Şimdi İstanbul’da beni bekliyor. Mess’in anısını bu minikle devam ettireceğim. İsim bulma konusunda bana yardımcı olur musunuz? Yeni dostumun adı ne olsun? Yorumlarınızı bekliyorum."