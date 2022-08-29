Esenyurt'ta Ceza konserindeki kavga kamerada

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde izleyiciler arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı.

Bu kapsamda saat 22.00'de sanatçı Ceza, konser verdi.

Konser devam ederken kadın hayranları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma alevlenince kavgaya dönüştü

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Konsere katılanlar araya girerek, kavga eden izleyicileri yatıştırdı.

O anlar kaydedildi

DHA'nın haberine göre; o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.













