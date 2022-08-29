Petrol
99.95
0.95%
Euro
18.1057
0.05%
Dolar
18.1871
0.12%
Altın
1.008
-0.76%
Borsa
3122
-0.76%
Bitcoin
365.336
-1.08%
BTXN Coin
4.26
-6.98%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Esenyurt'ta Ceza konserindeki kavga kamerada

    30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde izleyiciler arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 29.08.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta Ceza konserindeki kavga kamerada

    İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı.

    Bu kapsamda  saat 22.00'de sanatçı Ceza, konser verdi.

    Konser devam ederken kadın hayranları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma alevlenince kavgaya dönüştü

    Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Konsere katılanlar araya girerek, kavga eden izleyicileri yatıştırdı.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Esenyurt ta Ceza konserindeki kavga kamerada #1

    Esenyurt ta Ceza konserindeki kavga kamerada #2

    Esenyurt ta Ceza konserindeki kavga kamerada #3

    Esenyurt ta Ceza konserindeki kavga kamerada #4


    İlginizi Çekebilir

    Ruslara AB'den vize engeli
    Dünya

    Ruslara AB'den vize engeli

    Malatya’da eski cezaevi binasında tarhana mesaisi
    Ekonomi

    Malatya’da eski cezaevi binasında tarhana mesaisi

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir