Eser-Berfu Yenenler çiftinin ilk göz ağrısı: Kuzey Emmi büyüdü

Sosyal medya paylaşımlarıyla yakından takip edilen Yenenler ailesinin ilk göz ağrısı Kuzey, sevimli halleriyle beğeni topluyor.

Eser Yenenler - Berfu Yıldız çifti, magazin dünyasının sevilen isimlerinden..

Çift evlendikten sonra Kuzey ve Mete adında iki çocuk sahibi oldu. İlk olarak dünyaya "Kuzey Emmi" geldi.

Berfu Yenenler'i Instagram'dan takip ediyorsanız 'emmi' muhabbetini bilirsiniz. Bilmeyenler için, Berfu Yenenler oğullarına emmi lakabını takıyor.

Kuzey Emmi ve pozları, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Şimdilerde 2 yaşında olan Kuzey, adeta bir sevimlilik timsali.

İşte Yenenler ailesinden içleri ısıtan Instagram paylaşımları...