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    Eser ve Berfu Yenenler'e 10 milyon liralık evde rahat yok

    Kemerburgaz’da 10 milyon liralık kütük villada alan ve oraya yerleşen Yenenler çiftinin başı beladan kurtulmuyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 12:33
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    Eser ve Berfu Yenenler'e 10 milyon liralık evde rahat yok

    Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile sosyal medya fenomeni eşi Berfu Yenenler, yaklaşık 2 senedir İstanbul Kemerburgaz'dan 10 milyon liraya aldıkları kütük villada yaşıyor. Yalnız ünlü çiftin, taşındıktan beri başı dertten bir türlü kurtulmuyor.

    EVİ ARILAR TİLKİLER BASTI

    Ünlü çiftin iki oğluyla yaşadıkları evlerini önce eşek arıları bastı. Yenenler Ailesi'nin, ikinci davetsiz misafiri ise tilkiler oldu. Tilkiler evin bahçesinde gördükleri ayakkabı ve terlikleri sürekli parçalayıp çaldı.

    DERDİ BİTMİYOR

    Geçtiğimiz yıl bir yangın olayı yaşayan çiftin evine yarasalar yuva yaptı. Villanın üzerine bir de ağaç devrildi. Başları dertten kurtulmayan Eser ve Berfu Yenenler'in villasının şimdi de çatısı akmaya başladı.

    Eser ve Berfu Yenenler e 10 milyon liralık evde rahat yok #1

    Eser ve Berfu Yenenler e 10 milyon liralık evde rahat yok #2


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