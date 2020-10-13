Eser Yenenler ikinci kez baba oluyor

Eser Yenenler ikinci kez baba oluyor

Oyuncunun eşi Berfu Yenenler, mutlu haberi sosyal medyadan duyurarak, “Evet, artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey’e kardeş geliyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturan Berfu-Eser Yenenler çifti, ikinci kez ebeveyn olmaya hazırlanıyor.

İlk çocuklarını evlendikten kısa bir süre sonra kucaklarına alan çift, ikinci kez anne ve baba olmak için gün saymaya başladı.

Mutlu haberi her iki isim de sosyal medya hesaplarından duyurdu.

“KUZEY’E KARDEŞ GELİYOR”

Berfu Yenenler, hamile olduğunu belirterek, “Evet, artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey’e kardeş geliyor” dedi.

Instagram hesabından eşinin ve oğlunun da olduğu bir fotoğrafı paylaşan Eser Yenenler ise altına “Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor. Kuzey emmi abi oluyor” şeklinde yazdı.