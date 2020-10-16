Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin evinde yangın çıktı

Geçen aylarda şehrin kalabalığından kaçıp orman içinde bir eve taşınan oyuncu Eser-Berfu Yenenler çiftinin evinde, şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler, büyük korku yaşadı. Geçen yıl evlenen ve Kuzey adında bir bebekleri olan çift, salgın nedeniyle şehirden uzak, yeşillikler içinde bir yere yerleşti.

ŞÖMİNEDEN YANGIN ÇIKTI

İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan çift, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıktı.

3 İTFAİYE 2 AMBULANS GELDİ

Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."



















