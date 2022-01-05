Eşi, Deha Bilimlier'i evden kovdu

Gülşah Saraçoğlu'yla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Deha Bilimlier, artık eve gidemiyor.

Şarkıcı Deha Bilimlier’in, eşi Aslı Bilimlier’i sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu’yla aldattığı iddia edildi. Yasak aşkla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"EVE GİDEMİYORUM"

Artık evine gidemediğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de... Arada harcanıyorum.” diye konuştu.

"EŞİME AŞIĞIM"

Deha Bilimlier, Gülşah Saraçoğlu ile yakınlaştıkları iddia edilen gece hakkında daha önce ihanet iddiasını reddetmiş ve eşinden özür dilemişti. Bilimlier, o gece yaşananlarla ilgili şu sözleri söylemişti “Eşine aşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün ise onu, kuliste ağırladım.”

Gülşah Saraçoğlu’nun Deha Bilimlier’i izlediği olaylı geceye dair görüntüler ilk kez yayınlandı.





