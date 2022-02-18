Esin Maraşlıoğlu 57 yıl sonra ismini sildirdi

Esin Maraşlıoğlu'nun çift kimliği olduğu, nüfustan sildirme davası açınca ortaya çıktı.

Eski modacı Esin Maraşlıoğlu, 57 yıl sonra bir karar verdi. Maraşlıoğlu, nüfusta Süzet Halfon diye kayıtlı görülen kişinin kendisi olduğunu iddia etti ve Nüfus Müdürlüğü'ne dava açtı.

BABASININ SOYADINI ALDI

Dilekçeye göre, o dönem anne Reyna Maraşlıoğlu, kızının nüfusunu evli olduğu Yaset Halfon'nun üzerine 'Süzet Halfon' olarak geçirdi. Halfon ile boşandıktan sonra kızının babası İzidor Maraşlıoğlu ile evlenen Maraşlıoğlu, kızının nüfus kaydını sildirmek yerine yeni bir nüfus kaydı oluşturdu. Yeni nüfus kaydına da kızını 'Esin Maraşlıoğlu' olarak yazdırdı.

İSİMDEN KURTULDU

'Süzet Halfon' isminin silinmesi için dava açan Maraşlıoğlu'nun talebi üzere mahkeme ismi iptal ettirdi.