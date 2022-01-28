Eşini kaybeden Ece Erken'den ilk paylaşım

Ece Erken'in geçtiğimiz yıl evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gece Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

Erken, eşinin öldürülmesinin ardından sessizliğini bozdu. Ailenin bir yakını, Instagram’dan Mahmutyazıcıoğlu’nun defin işlemlerine ilişkin bilgi paylaştı.

CENAZE BİLGİSİ

Ece Erken ise aynı paylaşımı, kendi hesabından story olarak paylaştı. Söz konusu paylaşımda ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesinin Rize’nin Fındıklı ilçesinde defnedileceği bilgisi yer aldı.