Euro
15.2064
-0.16%
Dolar
13.6283
-0.16%
Altın
788.1490
0.01%
Borsa
1998
2.38%
Bitcoin
513.426
3.01%
BTXN Coin
30.63
0.69%
1ºC
İstanbul
Açık 1 C

    Eşini kaybeden Ece Erken'den ilk paylaşım

    Ece Erken'in geçtiğimiz yıl evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 07:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eşini kaybeden Ece Erken'den ilk paylaşım

    Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gece Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

    Erken, eşinin öldürülmesinin ardından sessizliğini bozdu. Ailenin bir yakını, Instagram’dan Mahmutyazıcıoğlu’nun defin işlemlerine ilişkin bilgi paylaştı.

    CENAZE BİLGİSİ

    Ece Erken ise aynı paylaşımı, kendi hesabından story olarak paylaştı. Söz konusu paylaşımda ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesinin Rize’nin Fındıklı ilçesinde defnedileceği bilgisi yer aldı.

    Eşini kaybeden Ece Erken den ilk paylaşım #1

    Eşini kaybeden Ece Erken den ilk paylaşım #2

    Eşini kaybeden Ece Erken den ilk paylaşım #3

    Eşini kaybeden Ece Erken den ilk paylaşım #4

    Eşini kaybeden Ece Erken den ilk paylaşım #5

    Eşini kaybeden Ece Erken den ilk paylaşım #6

    Eşini kaybeden Ece Erken den ilk paylaşım #7


    Görüş Bildir