Esra Balamir kırmızı mayosuyla sezonu açtı

Esra Balamir, önceki gün arkadaşlarıyla Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Esra Balamir, havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum Yalıkavak'ta aldı.

Yakın bir arkadaşı ile önce gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Esra Balamir, kırmızı mayosu ile plajdaki tüm dikkatleri üzerine çekti.

"HAYIR AŞK YOK"

Çok sıkı bir şekilde diyet yaparak yaza bomba gibi hazırlandığını söyleyen güzel şarkıcı, "aşk var mı?' sorularına "Hayır aşk yok, uzun bir sürede hayatımda kimseyi görmek istemiyorum." dedi.