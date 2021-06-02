Esra Balamir, yine estetik oldu

Esra Balamir, yine estetik oldu

Nişantaşı'nda görüntülenen Esra Balamir, yüzündeki değişikliğin nedenini açıkladı.

Şarkıcı ve sunucu Esra Balamir, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de objektiflere takıldı. Balamir'in yüzündeki değişiklik dikkat çekti

OPERASYON GEÇİRDİM

Balamir, yüzündeki değişiklik hakkında, "Geçtiğimiz günlerde burnumdan bir operasyon geçirdim. O yüzden böyle. Şişik henüz geçmedi" açıklamasını yaptı.

Parmağındaki tek taş yüzüğü ile dikkat çeken Balamir, özel hayatı hakkında "Uzun süredir hayatımda kimse yok" açıklamasını yaptı.

Balamir, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkaracağı yeni şarkısı öncesi de büyük bir heyecan yaşadığını ifade etti.