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    Esra Balamir, yine estetik oldu

    Nişantaşı'nda görüntülenen Esra Balamir, yüzündeki değişikliğin nedenini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 13:46
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    Esra Balamir, yine estetik oldu

    Şarkıcı ve sunucu Esra Balamir, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de objektiflere takıldı. Balamir'in yüzündeki değişiklik dikkat çekti

    OPERASYON GEÇİRDİM

    Balamir, yüzündeki değişiklik hakkında, "Geçtiğimiz günlerde burnumdan bir operasyon geçirdim. O yüzden böyle. Şişik henüz geçmedi" açıklamasını yaptı.

    Parmağındaki tek taş yüzüğü ile dikkat çeken Balamir, özel hayatı hakkında "Uzun süredir hayatımda kimse yok" açıklamasını yaptı.

    Balamir, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkaracağı yeni şarkısı öncesi de büyük bir heyecan yaşadığını ifade etti.

    Esra Balamir, yine estetik oldu #1

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