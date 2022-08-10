Esra Erol, tatilde

Ekranların sevilen sunucularından Esra Erol, tatilden fotoğraflar yayınladı.

İki çocuk annesi ünlü sunucu Esra Erol, sunucu olduğu programın sezon finali yapmasının ardından soluğu ailesiyle birlikte tatilde aldı.

Erol, sosyal medya hesabından da yaz pozlarını paylaştı.

"Akşam güneşi nimetleri"

Siyah gömlek ve mini bir şortlu kombin giymeyi tercih eden ünlü sunucu Erol, fotoğrafını "Akşam güneşi nimetleri" notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeni sezona dinlenerek hazırlanan Erol'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.