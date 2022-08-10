Petrol
95.53
-0.81%
Euro
18.3714
0.51%
Dolar
17.962
0.35%
Altın
1.035
0.23%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
416.600
-1.70%
BTXN Coin
7.55
0.26%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Esra Erol, tatilde

    Ekranların sevilen sunucularından Esra Erol, tatilden fotoğraflar yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 12:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esra Erol, tatilde

    İki çocuk annesi ünlü sunucu Esra Erol, sunucu olduğu programın sezon finali yapmasının ardından soluğu ailesiyle birlikte tatilde aldı.

    Erol, sosyal medya hesabından da yaz pozlarını paylaştı.

    "Akşam güneşi nimetleri"

    Siyah gömlek ve mini bir şortlu kombin giymeyi tercih eden ünlü sunucu Erol, fotoğrafını "Akşam güneşi nimetleri" notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

    Yeni sezona dinlenerek hazırlanan Erol'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Esra Erol, tatilde #1

     

    Esra Erol, tatilde #2

    Esra Erol, tatilde #3


    İlginizi Çekebilir

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek...
    Gündem

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek...

    Sinan Akçıl: Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir
    Magazin

    Sinan Akçıl: Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Görüş Bildir