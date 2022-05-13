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    Esra Erol'a eşinden kısa ve öz kutlama

    Eşi Ali Özbir, eşi Esra Erol'un doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 09:13
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    Esra Erol'a eşinden kısa ve öz kutlama

    2010 yılında evlenen Esra Erol ve Ali Özbir'in aşk paylaşımı geldi.

    İdris Ali ve Ömer adında iki evladı olan ünlü çift, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak Ali Özbir eşinin yeni yaşını kutladı.

    "İyi ki.."

    . Ali Özbir Esra Erol ile pozunu "Sana söyleyebileceğim tek kelime İYİ Kİ VARSIN İYİ Kİ DOĞDUN. Kısa ve öz" notuyla paylaştı.

    Esra Erol paylaşıma hemen "Ali'm" yanıtını verdi.

    Ali Özbir ise kendi kendini düzeltti. Tek kelime diyerek uzun uzun yazmasına değinen Esra Erol'un eşi "Gerçi iki kelime olmuş ama" diyerek takipçilerini güldürdü.

    Esra Erol a eşinden kısa ve öz kutlama #1


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