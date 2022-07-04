Esra Erol'un paylaşımına eşi yorum yazdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Erol, kocası Ali Özbir ile evlilik yıl dönümlerini bir paylaşımla kutladı.

Ünlü sunucu Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Erol, son olarak eşi Ali Özbir ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımda "12+5. Evlilik yıl dönümü" yazan Esra Erol'un pozuna, kocasından hemen yanıt geldi.

"Bebişim"

Erol'un paylaşımını gören Ali Özbir, paylaşıma "Sana bebişim diyebilir miyim?" yazdı.

Ali Özbir de karısıyla bir pozunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.