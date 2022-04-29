Esra Erol'un soyadını taşıyan küçük oğlunu gören vuruldu! 'Büyüğü Kıvanç Tatlıtuğ, küçüğü junior Esra'

Esra Erol'un küçük oğlu Ömer Erol, şirinliği ile parmak ısırtıyor. Esra Erol'a ikizi kadar benzeyen Ömer'in komik anlarını ise babası Ali Özbir sosyal medya hesabından paylaşıyor.

12 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Esra Erol, sunduğu evlilik programları sayesinde adını duyurdu.

ATV ekranlarında uzun süre evlilik porgramı sunan ve bir dönem oyunculuğu deneyimleyen Erol, şimdilerde yine ATV ekranlarında yer alıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını sunan ve farklı hikayeleri ekrana taşıyan Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile evlendi.

Bu evliliğinden İdris Ali ve Ömer Erol adında iki çocuk dünyaya getiren Erol, aile hayatıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi..

Sık sık sosyal medya hesabından kendisini ve ailesini paylaşan Esra'nın küçük oğlu Ömer, şimdilerde kocaman oldu.

Tatlılığı ile dikkati çeken Ömer Erol, Esra Erol'a benzetiliyor ve bu konuda sosyal medya üzerinden yorum alıyor.

Esra Erol'un fan sayfaları, "Ömer aynı sana benziyor, resmen ikizin gibi" yorumlarını peş peşe sıralıyor.

Esra Erol'un küçük oğlu Ömer

Esra Erol'un soyadını taşıyan küçük oğlu görenleri etkiledi. Tatlı ve şirin olan Ömer, babası Ali Özbir'in paylaşımlarına bakılırsa bir hayli komik..

Annesine ikiz gibi benzeyen ve herkesin sempatisini kazanan Ömer'in ağabeyi İdris Ali ile arası ise oldukça iyi.

Ağabeyi Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen Ömer'in annesine olan benzerliği bazı sosyal medya kullanıcılarını şaşırtıyor.