Esra Ersoy'a 10 yıl 1 ay hapis cezası

Esra Ersoy, Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

katıldıkları bir yarışmayla ünlenen kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

"SENDEN PARA İSTEMİYORUM"

Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesiyle bir otelde tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada odanın çaldı. Ersoy, S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi. Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B'nin şortunu indirirek tacizde bulundu.

ANNESİ ŞOK OLDU

Bir süre sonra S.B'nin annesi kapıya geldi. Ersoy, S.B'ye annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, bir süre sonra annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu.

"PEŞİMDE DOLU ERKEK VAR"

Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan Esra Ersoy, "Ben masumum herhangi bir suç işlemedim. Mağdur olan taraf benim. Karşı taraf hakkında şikayetim bulunmaktadır. Hakkımdaki yargı süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu napayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu iri yarı boyu benden uzundu falan" diyerek, o gün şarj aleti aramak için oteldeki odaların kapılarını çaldığını belirterek şunları söyledi:

"ANNESİNE YALAN SÖYLEMİŞ"

"Resepsiyonu aradığımda iphone şarjı yoktu. O sırada da telefonumun şarjı bitmek üzere olduğu için birinden bulmak zorundaydım ve birkaç kapıyı çaldım şarj istemek için kimisi denize gitmiş kimisi de samsung kullandığını söylemişti. Ama bu çocuk iphone şarjı olduğunu fakat veremeyeceğini sadece içerde şarj edebileceğimi söyledi. Ben de girdim içerde telefonum şarj olurken bir sebepten dolayı sızmışım (2 gündür uyumamıştım) ben uykudayken bu çocuk bir pislik yapmaya çalışmışki uyandığımda elbisemin önü yırtıktı. Annesine de korkusundan yalan söylemiş kendi işlediği suçu bana atmış.. Kapı çalmış kapıyı açmamış ben uyandığımda kendi ellerimle kapıyı açıp gittim. Kapıda annesi vardı ve belliydi ki beni sevmeyen biri olduğu aslında.. Eline de fırsat geçmiş analı oğullu bana iftira attılar. Bu nasıl adalet. Ortada hiçbir delil yok ve bana bu damga nasıl yapıştırılabiliyor.. Allah yukarda biliyor ki ben masumum Allah'ım beni bu kabustan uyandır"