Esra Sönmezer: Aç kalmaya devam edeceğim

Diyetisyene giden Esra Sönmezer, kilo vermeye çalıştığını söyledi.

Oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün Levent'te görüntülendi. Diyetisyenden çıktığını söyleyen Esra Sönmezer, son dönemde aldığı kilolardan dert yandı.

"3 KİLO VERDİM"

Pandemi döneminde kilosunu koruyamadığını ifade eden Esra Sönmezer, "Normal kilomun üzerine çıkmışım. 15 gün önce diyet programına başladım. 3 kilo verdim. İdeal kiloma ulaşıncaya kadar aç kalmaya devam edeceğim."

Kamera beni seviyor ve hiçbir zaman ekranlar beni olduğumdan fazla göstermiyor. Bu konuda çok avantajlıyım. 1.78 boyunda olmama rağmen ekranlarda ne çok uzun boylu duruyorum, ne de kilo alsam bile göstermiyorum." dedi.