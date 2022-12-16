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- Ester Exposito iç çamaşırsız poz verdi
Ester Exposito iç çamaşırsız poz verdi
28 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, hesabından sütyensiz pozunu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 16.12.2022 - 12:05
- Güncelleme : 16.12.2022 - 12:09
Dijital platformda yayınlanan Elite dizisinin parlayan oyuncusu Ester Exposito, güzelliği ile büyülemeye devam ediyor.
22 yaşındaki güzel oyuncunun dünyanın her bir yanından hayran kitlesi bulunuyor.
Cesur pozlarıyla hayranlarını büyüleyen Exposito, adından çokça söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu yeni bir paylaşımda bulundu.
Sütyensiz poz
28 milyon takipçisi bulunan oyuncu bu kez pozunu yataktan paylaştı.
Exposito, sütyensiz yatak pozuyla kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.
İşte o kare...