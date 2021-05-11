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- Estetikle dudaklarını küçülten Lara pişman oldu
Estetikle dudaklarını küçülten Lara pişman oldu
Adam gibi adam şarkısı ile ünlenen şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttüğü için pişman olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 07:42
- Güncelleme : 11.05.2021 - 09:03
Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü.
"PİPET BİLE TUTAMIYORUM"
2000'li yıllara damga vuran şarkıcı, çektiği bir videoyla hayranlarını şaşırttı. Dudaklarını küçülttüğü için pişman olduğunu itiraf eden Lara, gözyaşları içinde "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi.
Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.
Estetikle dudaklarını küçülten Lara pişman oldu ViDEO