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Estetikle dudaklarını küçülten Lara pişman oldu

Estetikle dudaklarını küçülten Lara pişman oldu

Adam gibi adam şarkısı ile ünlenen şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttüğü için pişman olduğunu söyledi.