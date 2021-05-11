Euro
10.1244
0.86%
Dolar
8.3009
0.35%
Altın
489.88
0.28%
Borsa
1.454
-0.47%
Bitcoin
464.650
-4.07%
EXEN Coin
34.38
-2.60%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Estetikle dudaklarını küçülten Lara pişman oldu

    Adam gibi adam şarkısı ile ünlenen şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttüğü için pişman olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 07:42
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Estetikle dudaklarını küçülten Lara pişman oldu

    Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü.

    "PİPET BİLE TUTAMIYORUM"

    2000'li yıllara damga vuran şarkıcı, çektiği bir videoyla hayranlarını şaşırttı. Dudaklarını küçülttüğü için pişman olduğunu itiraf eden Lara, gözyaşları içinde "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi.

    Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.

    Estetikle dudaklarını küçülten Lara pişman oldu ViDEO

    Estetikle dudaklarını küçülten Lara pişman oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir